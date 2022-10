Ecco di seguito il programma del settore giovanile del Milan nella giornata di domenica: i dettagli

Nella giornata di domenica scenderanno in campo tante formazioni del settore giovanile del Milan, tra cui la Primavera. Ecco i dettagli:

PRIMAVERA: 10ª giornata, Torino-Milan, ore 11.00 – Stadio Silvio Piola Via Massaua 5, Vercelli

UNDER 17: 8ª giornata, Venezia-Milan, ore 11.00 – Talierico Via Vendramin 13, Mestre

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Romano Banco, ore 11.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Cittadella, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Cittadella, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Tavagnacco-Milan, ore 15.00 – CS Costantini, Trasaghis

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Minerva-Milan, ore 18.00 – CS Dindelli Via Treviglio 6, Milano.

