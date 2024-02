A Tutti Convocati, su Radio 24, è intervenuto Beppe Severgnini, giornalista e noto tifoso nerazzurro. Il commento su Inter–Juve.

SEVERGNINI – «Il confronto tra Calhanoglu e Locatelli è impietoso, come altri. Darmian non aveva mai giocato su questi livelli. Marotta e Ausilio, ma anche Inzaghi e Conte prima sono stati molto bravi. Skriniar e Brozovic non li rimpiange più nessuno. Quella capacità di uscire col palleggio si vede raramente in Europa. I soldi sono importanti, ma fino a un certo punto: dipende anche come li spendi perché Locatelli e Vlahovic sono stati pagati molto, mentre Calha e Thuram niente».

