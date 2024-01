Shevchenko presidente Federcalcio ucraina: «Sono onorato, vi svelo gli obiettivi». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Andriy Shevchenko, eletto nuovo presidente della Federcalcio ucraina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’ex Milan.

NUOVO PRESIDENTE – «Sono stato eletto con 93 voti su 94, il 94esimo era il mio… Oggi è stata una mattinata tranquilla a Kiev, non come due giorni fa in cui c’è stato un forte attacco missilistico ed è stato colpito anche uno stadio. La situazione è questa, su di me c’è tanta responsabilità ma io sono carico. C’è tanto da lavorare, tanto da fare a cominciare dal calcio giovanile e dalla Nazionale che giocherà gli spareggi per gli Europei. Poi la Nazionale femminile, la Nazionale giovanile che andrà alle Olimpiadi… Attraverso lo sport ed il calcio vogliamo trovare il modo di aiutare i bambini, i soldati che hanno dei traumi derivanti dalla guerra»

PRIME COSE DA FARE – «Soprattutto integrare bene la nuova squadra nell’immediato. Il calcio ucraino è fermo ora, ma il campionato ripartirà e a marzo ci sarà la Nazionale. Dovremo prepararla per lo spareggio, iniziando da oggi a migliorare i rapporti con le altre federazioni. Abbiamo tanti giocatori giovani che stanno giocando in altri paesi, in altri campionati, e dobbiamo trovare dei contatti con loro per incoraggiarli e per tornare, per giocare con noi. Questi sono obiettivi importanti per il futuro»

RESPONSABILITÀ – «Questa nomina mi onora e so che si aspettano tanto da me. Da quando è iniziata la guerra mi sono dato molto da fare, soprattutto con la piattaforma di raccolta fondi. Ma ora voglio aiutare ancora di più il mio paese grazie alla mia esperienza internazionale, perché l’Ucraina ora ha bisogno di rapporti internazionali. La gente non deve dimenticarsi di noi e deve aiutarci, questa per me è la principale responsabilità»

COSA PORTERÀ – «Ci sono obiettivi, ambizioni, c’è un lavoro importante da fare. Io ho l’obiettivo di dare il massimo in ogni cosa che proverò a fare, sono concentrato al 100% come quando ero giocatore, capitano o allenatore della Nazionale. Questo è quello che sono, cercherò di dare il meglio ogni giorno»

