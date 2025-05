L’Inter ha agguantato la finale di Champions League, e ancora prima di incontrare il Psg il 31 maggio si parla di Lautaro Martinez.

L’Inter ce l’ha fatta, è in finale di Champions League dopo aver eliminato Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona. In particolare la doppia sfida contro i Blaugrana, ha emozionato fan e appassionati provenienti da tutto il mondo.

13 gol segnati, tantissimi gesti tecnici spettacolari, le stelle di lautaro Martinez, Marcus Thuram, Lamine Yamal e Raphinha che brillano, il gol di Acerbi al 93′ della sfida di San Siro e le parate di Sommer sono solo alcuni dei momenti che hanno trascinato i nerazzurri verso una partita destinata a essere ricordata per sempre, e in ultima battuta alla finalissima del 31 maggio a Monaco.

Questa volta i Campioni d’Italia in carica affronteranno il Psg, altra big europea, e non il Manchester City. E in vista del match più atteso dell’anno, Lautaro Martinez è finito nuovamente sotto la luce dei riflettori internazionali.

Inter, ancora protagonista Lautaro: di cosa si tratta

Lautaro Martinez, in gol anche contro il Barcellona a Milano, ancora protagonista. Stavolta non in campo, ma al di fuori. A Inter Zone, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, Filippo Tramontana – voce interista a TeleLombardia – è stato ospite della trasmissione e ha parlato di svariati argomenti, tra cui quello del capitano dei nerazzurri. Il giornalista ha discusso del numero 10 argentino e ci ha tenuto a sfatare un mito correlato al Toro, ovvero che non segna nei big match, esprimendo un parere contrario a riguardo.

In effetti, oltre ai gol in passato segnati a Real Madrid e Liverpool, il sudamericano ha siglato firme pesanti in Copa America con l’Argentina e ben tre reti soltanto a Bayern Monaco e Barcellona in questa stagione. E poi ha voluto parlare anche della classifica passata del Pallone d’Oro: “Per me è una vergogna non aver visto Lautaro fra i primi tre del Pallone d’Oro, è stato uno scandalo vederlo settimo”. La riflessione di Tramontana è molto interessante, in ogni qualsivoglia modo si possa vedere la questione trofei individuali.

Di sicuro Lautaro Martinez ha dimostrato una crescita molto importante come giocatore dentro e fuori dal campo, che lo vede all’interno dell’Inter un leader e un campione capace di segnare, fare assist e supportare sempre la squadra e i compagni, anche nei momenti più difficili. Adesso, dopo la delusione della finale del 2023 contro il Manchester City, proverà a regalarsi e a regalare una gioia immensa ai milioni di tifosi dell’Inter sparsi nel mondo, magari ancora una volta da assoluto protagonista.