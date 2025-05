Inter sotto choc, itubato e in coma: la notiza delle ultime ore è davvero allarmante, ecco cosa sta succedendo.

Quando si parla di drammi ed eventi che riguardano la salute di uno o più individui, non si può e probabilmente neanche deve considerare né la fede calcistica né altro, perché non ha niente a che vedere con lo sport. Se una persona finisce intubata e in coma, infatti, si può soltanto sperare che si riprenda il prima possibile.

Spesso, purtroppo, questo non avviene, e quello che potenzialmente poteva essere un dramma gigantesco si traduce in una tragedia. Poteva essere il caso del protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, che se l’è vista davvero molto brutta. Come capitato a tante altre persone, è stato intubato ed è finito in coma: cosa gli è successo, di chi stiamo parlando e come sta attualmente.

Inter, la storia è scioccante: ecco cosa è successo

Il protagonista di questa storia è Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell’Inter colpito da un’emorragia cerebrale. Dopo essere finito in ospedale è entrato in coma e rimasto in terapia intensiva per 47 giorni. A parlare di ciò che gli è accaduto ci ha pensato la moglie Danila in un’intervista al Corriere della Sera. Ma come è successo? Doveva essere accompagnato a Pavia da un amico, che lo ha trovato confuso. In seguito ha avvisato la figlia dell’ex calciatore, precipitata subito da lui. Pur parlando ed essendo cosciente, è stato portato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, e la tac ha rivelato un’emorragia cerebrale.

Due giorni, dopo, però la situazione precipita. Entra in coma e viene intubato, con i medici che addirittura non sanno se può arrivare al giorno dopo. Nonostante queste premesse, la moglie di Beccalossi è rimasta sempre al fianco di suo marito. E gli amici storici si fanno sentire, mentre vengono informati il Presidente dell’Iter Giuseppe Marotta e i compagni dello scudetto nel 1980. La mattina dopo, Oriali chiama preoccupato, e anche il Presidente della Fifa si informa sullo stato di salute dell’ex calciatore dell’Inter.

Si risveglia il 27 febbraio, e attualmente è seguito da moglie e figlia. Il 12 maggio 2025 compie 69 anni, e sta seguendo un percorso di riabilitazione. In questo momento difficile di risalita, oltre all’amore di famiglia e amici c’è l’Inter che gli dà forza e serenità, proprio come quando giocava e faceva esultare migliaia di tifosi allo stadio. Adesso il tifoso è lui, ed è anche un uomo straordinario, stando a quel che ha superato negli ultimi mesi: proprio come un vero centravanti.