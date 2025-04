Un ritorno clamoroso all’Inter per sostituire Calhanoglu?

Il futuro di Calhanoglu resta incerto, ma l’Inter avrebbe già una soluzione pronta: spunta un nome che nessuno si aspettava davvero.

La prossima sessione estiva di mercato potrebbe portare a una scelta difficile per l’Inter. Da una parte c’è la volontà di dare continuità a un progetto tecnico che ha trovato in Hakan Calhanoglu un punto di equilibrio, in particolare davanti alla difesa. Dall’altra parte si sta facendo strada una riflessione più profonda legata all’età del turco, all’esigenza di abbassare l’età media della rosa e soprattutto alla possibilità di incassare una cifra significativa prima che sia troppo tardi. Il contratto in scadenza nel 2027 offre margine per gestire con calma la situazione, ma l’Inter sa che certe occasioni vanno colte al momento giusto. Il regista, d’altro canto, non più tardi di qualche settimana fa ha fatto discutere molto.

Un profilo che conosce l’ambiente

Nel caso in cui Calhanoglu dovesse partire, sarà necessario trovare una figura capace di dare garanzie tecniche e tattiche. Asllani non ha pienamente convinto, lasciando aperta la porta ad alternative. Tra queste, si guarda con interesse verso la Svizzera, dove un giovane centrocampista sta attirando attenzioni sempre più insistenti. La sua crescita è seguita con cura, anche perché il legame con l’Inter non si è mai interrotto del tutto. Il suo rendimento ha sorpreso molti, al punto da rimettere in discussione le strategie future del club nerazzurro.

Aleksandar Stankovic, idea concreta per il futuro

Il nome che sta tornando con forza è quello di Aleksandar Stankovic. Figlio d’arte e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, oggi è protagonista con il Lucerna: 28 presenze da titolare, tre reti (due su punizione) e una leadership tecnica sempre più evidente. Il club svizzero ha una clausola da 1,5 milioni per acquistarlo, ma l’Inter ha mantenuto il diritto di recompra. Fabrizio Romano ha confermato che la società sta valutando seriamente il suo rientro ad Appiano Gentile. Una soluzione low-cost, ma potenzialmente molto efficace: Stankovic potrebbe iniziare da vice Calhanoglu e, dal 2026, prendersi le chiavi del centrocampo. Tutto dipenderà dalle prossime mosse, ma l’Inter lo tiene d’occhio da vicino.

