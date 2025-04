Thuram, qualcosa non torna: perché l’Inter pensa già al sostituto?

L’Inter si muove per un grande attaccante, ma dietro questa operazione potrebbe nascondersi una decisione difficile.

Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, le manovre di mercato cominciano già a prendere forma tra ipotesi, riflessioni e conti da far tornare. Il focus resta duplice: sostenibilità economica e ringiovanimento della rosa. Parole che risuonano forti dalle parti di Appiano Gentile, dove la dirigenza lavora per costruire un’Inter capace di restare competitiva senza perdere equilibrio. In difesa, Acerbi e De Vrij potrebbero lasciare spazio a nuovi volti, mentre in attacco si va verso il saluto a Correa. Rimane da decifrare anche il destino di Arnautovic, finito spesso al centro di discussioni per rendimento e continuità: l’addio sembrava così, ora le cose stanno diversamente. Intanto, si seguono profili giovani e dinamici, con un occhio attento anche agli svincolati di lusso.

Jonathan David piace ma pesa: serve un incastro perfetto

Tra i nomi in evidenza c’è quello di Jonathan David, talento canadese dal Lille. L’Inter ha avviato i primi contatti per lui, sapendo bene che l’operazione non sarà semplice. Il giocatore chiede uno stipendio pesante, bonus consistenti e commissioni alte. Non il profilo più comodo sul piano economico, ma sicuramente uno dei più interessanti in circolazione. Marotta e Ausilio osservano, parlano, si tengono pronti. Il problema non riguarda solo l’ingaggio: il vero nodo è il contesto in cui l’eventuale arrivo di David potrebbe verificarsi. Perché non si tratterebbe di un rinforzo aggiuntivo, bensì di un possibile sostituto. Ed è qui che la questione prende una piega delicata, anche emotiva, per il popolo nerazzurro.

Il nodo Thuram agita il mercato dell’Inter

Il cuore della questione sta tutto in una clausola: 85 milioni, la cifra che potrebbe cambiare i piani dell’Inter in un solo istante. Se una big bussasse alla porta per Marcus Thuram, Marotta sarebbe costretto a riflettere. Come riporta Raimondo De Magistris su TMW, l’eventuale partenza del francese spalancherebbe la strada a Jonathan David, che andrebbe così a raccogliere l’eredità dell’ex Gladbach. Non un’aggiunta, ma una sostituzione pesante. Il timore è fondato, anche se due anni fa proprio una mossa simile – la rinuncia a Lukaku e l’accelerazione su Thuram – si rivelò azzeccata. Oggi, però, Thuram ha costruito un’intesa speciale con Lautaro e una crescita impressionante. L’Inter non vuole ripetere l’esperienza. L’idea sarebbe blindarlo con un nuovo contratto, magari togliendo quella clausola. Ma farlo prima di luglio non sarà semplice.

Leggi l’articolo completo Thuram, qualcosa non torna: perché l’Inter pensa già al sostituto?, su Notizie Inter.