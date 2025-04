L’Inter lo ha ammirato ai quarti: offerta per il tedesco del Bayern?

Dopo l’intensa doppia sfida ai quarti di Champions, l’Inter potrebbe essere pronta a un colpo di mercato sorprendente proprio con i bavaresi.

Inter e Bayern Monaco si sono sfidate le scorse settimane in una doppia sfida entusiasmante che ha riguardato i quarti di finale di Champions League. In palio c’era un posto in semifinale, ma le due squadre potrebbero trovarsi a incrociarsi anche sul mercato. I nerazzurri cambieranno tanto in vista della prossima stagione: tanti i nomi accostati al club meneghino. Le trattative tra Inter e Bayern Monaco potrebbero essere avvincenti, con diversi nomi interessanti che potrebbero passare di mano nel prossimo futuro. Secondo Inter Live, Marotta e Ausilio, responsabili del mercato dell’Inter, potrebbero già avere le mani su un possibile colpo grosso, spostando l’attenzione dai campi alle trattative.

L’Inter prepara il restyling: tanti dubbi in attacco

Il reparto offensivo dell’Inter, con i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa, necessita di una ristrutturazione importante. Inoltre, la permanenza di Taremi è tutt’altro che garantita, dopo una stagione travagliata che non ha soddisfatto le attese. In questo scenario, solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono certi di un posto per la prossima stagione. Per il resto, la dirigenza nerazzurra intende puntare su giovani talenti, con l’obiettivo di abbassare l’età media della squadra e costruire un attacco solido per il futuro. In questo contesto, emerge l’ipotesi di un acquisto dal Bayern Monaco che potrebbe essere decisivo.

In uscita dal Bayern: l’Inter ci pensa seriamente

Serge Gnabry, esterno offensivo del Bayern Monaco, potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’Inter. Nonostante il talento evidente, Gnabry non è riuscito a trovare un posto da titolare fisso con i bavaresi, totalizzando poche presenze da titolare in Bundesliga. Con una valutazione che si è abbassata negli ultimi mesi, il giocatore potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La sua duttilità gli permetterebbe di adattarsi perfettamente nello schema di Simone Inzaghi, offrendo opzioni in attacco, sia come esterno che come seconda punta. Tuttavia, la trattativa resta complessa, dato il suo ingaggio importante e la preferenza di Oaktree sui giovani talenti. Nonostante le difficoltà, l’ipotesi di un trasferimento in nerazzurro non è del tutto da escludere.

Leggi l’articolo completo L’Inter lo ha ammirato ai quarti: offerta per il tedesco del Bayern?, su Notizie Inter.