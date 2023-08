L’Inter ora deve trovare un altro attaccante per rinforzare il reparto: ecco tutti i nomi sondati dai nerazzurri

Sulle pagine di Tuttosport, spazio all’Inter e alle valutazioni di Marotta e Ausilio per riempire il vuoto in attacco lasciato da Lukaku:

INTER- E il progetto di Marotta, Ausilio e Baccin è doppio: uno conduce ovviamente a Balogun, tornato dopo il no di Scamacca a essere il primissimo obiettivo, ma anche a un vecchio pallino dei mercati passati, ovvero Duvan Zapata. Ma c’è anche un’altra pista – alternativa per costi a Balogun – ed è quella che porta a Taremi del Porto – Tottenham permettendo -, con il ritorno di Alexis Sanchez come seconda punta di fantasia.

