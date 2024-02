L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone racconta tutte le sensazioni che racchiude per lui la sfida di domani.

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Inter di domani sera; ecco le dichiarazioni del Cholo. “All’Inter sono stati i migliori due anni della mia carriera, ricordo benissimo quel gruppo di calciatori e della gente. In quei due anni mi hanno voluto molto bene e io ho dato tutto ciò che avevo. Domani avrò quella emozione di tornare in un posto dove c’è gente che mi vuole bene come è capitato a Roma con la Lazio”.

“L’Inter è tra le quattro, cinque migliori squadre in Europa e lo sta dimostrando in campionato, come in Champions l’anno scorso. Mi piace tanto come gioca, non lo dico perché dobbiamo affrontarli. Giocano in modo semplice e concreto, lavorano a livello collettivo. Chi vincerà più duelli avrà più possibilità di vincere”.

“Non mi metto a fare paragoni. Sono tre giocatori che possono giocare in diversi ruoli, che possono cambiare posizione, che arrivano in area molto bene, che tirano bene da fuori area”.

“Noi pensiamo a fare gioco. Contro l’Almeria abbiamo avuto il 28% del possesso, ma la partita chiedeva quello. In base alla partita che immaginiamo proviamo a fare il nostro compito. Abbiamo bisogno di giocare con intensità, quella avuta contro il Las Palmas. Adesso dobbiamo affrontare un avversario che è in grandissimo momento. Sappiamo che dovremo prendere un po’ di rischi per riuscire a sostenere il nostro attacco”.

Sul duello di mercato perso per Lautaro nel 2017

“Non solo Lautaro, c’è qualche altro all’Inter che poteva venire da noi. Non c’è nessun rimpianto, ha scelto un altro cammino molto buono per tutto ciò che gli sta succedendo e da argentino sono contento”.

