L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone non è parso scontento nonostante la sconfitta nella gara di stasera.

L’Inter vince 1-0 contro l’Atletico Madrid l’andata degli ottavi di finale di Champions League: non è stata una bella partita soprattutto nel primo tempo. Ci si aspettava che la squadra spagnola giocasse più a viso aperto ma così non è stato; lo stesso tecnico dei Colchoneros ha ammesso di aver preparato questo tipo di gara. I madrileni non hanno mai concluso verso la porta di Sommer.

L’avversario

Diego Simeone ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: “Era la partita che volevamo, siamo stati molto vicini a togliere qualcosa all’Inter. Abbiamo fatto un errore importante e ne hanno approfittato, come è successo in altre occasioni in cui abbiamo perso palloni importanti. Ma abbiamo fatto una buona partita, abbiamo chiuso gli attacchi dell’Inter e abbiamo avuto qualche occasione importante. Tranquillità, vedremo cosa succederà al ritorno nel nostro stadio”.

Alvaro Morata

Cosa non ha funzionato

“L’importante è il campo. Dobbiamo migliorare sui palloni persi a centrocampo, loro sono forti. Dobbiamo cercare di generare spazio per una rimonta importante”.

Il saluto ad Inzaghi

“Ci siamo salutati. Gli voglio, bene e gli ho detto che sono contento di quello che sta facendo. Ci vediamo allo stadio dell’Atletico”.

Sul passaggio del turno

Il Cholo non ha voluto rispondere a precisa domanda sulle possibilità di rimonta: “Ora pensiamo all’Almeria e alle altre partite che avremo“; questo quanto dichiarato. Il ritorno si gioca il 13 marzo a Madrid.

