Il Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato al termine della sconfitta contro il Siviglia e pensa già all’Inter

Il Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato al termine della sconfitta contro il Siviglia e pensa già all’Inter. Le sue dichiarazioni:

MOMENTO – «In questo momento non si tratta di stare tranquilli, sono orgoglioso del secondo tempo della squadra. Abbiamo avuto opportunità, ma la palla non è entrata. Dobbiamo approfittare di questa settimana in cui avremo tempo per lavorare. L’Inter gioca venerdì, noi giochiamo sabato».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG