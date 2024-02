Gattuso a rischio con il Marsiglia L’allenatore italiano non sta attraversando un buon momento in Ligue 1

Nonostante la brutta serie di risultati, per ora, il tecnico ex Milan non sarebbe a rischio esonero e avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla società. L’intento del club è quello di arrivare fino a fine stagione con Gattuso. Lo riporta Le10Sport.

