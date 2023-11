Simic Milan, il difensore non potrà giocare in Champions League: ecco il motivo sulla sua esclusione dalla Champions

Il difensore classe 2005 Simic è stato promosso in prima squadra dopo i pesanti infortuni di Kalulu e Pellegrino. Il centrale del Milan potrebbe quindi essere molto utile per Pioli in campionato mentre non sarà convocabile in Champions League.

Infatti per poter essere inseriti nella lista B della competizione europea il giocatore deve essere nato dal 1° gennaio 2002 (U21) in poi aver giocato con il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA, oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. Il rossonero essendo arrivato solo l’anno scorso non rispetta nessuno di questi requisiti e per questo motivo Pioli non potrà contare su di lui in Champions League.

