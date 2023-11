Bonan sul ritorno di Ibra: «Non è un Dio. Non si può pensare al fatto che con lui il Milan aveva più carattere». Le parole del giornalista

Il giornalista Bonan è intervenuto negli studi di SkySport analizzando la figura dell’ex giocatore del Milan Ibrahimovic e di un suo possibile ritorno in rossonero.

PAROLE – «Com’è possibile che ci sia bisogno di un tutor per rendere di più? Com’è possibile che adesso si evochi questa figura di Ibrahimovic come una sorta di totem. Ibra è molto intelligente e su questa cosa ci gioca un po’ su. Sembra invece che qualcuno la stia prendendo sul serio: Ibra non è Dio. Ibra è un ragazzo di carattere, intelligente, che si sa rapportare ma non è possibile che si debba pensare che il Milan con Ibra aveva più carattere e senza ne ha molto meno».

