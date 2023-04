Nwanko Simy va a vedere Napoli-Milan al Maradona: il Benevento lo multa e i tifosi lo insultano. Ecco cos’è successo

Nwanko Simy si è recato allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla sfida di Champions tra Napoli e Milan e il Benevento ha deciso di sanzionarlo con una multa.

L’attaccante nigeriano si è recato allo stadio senza il previo consenso della società ed è stato subissato di insulti e critiche da parte di decine di tifosi del Benevento che non hanno gradito la libera uscita del giocatore in un momento difficilissimo per la squadra.

