Wilfried Singo è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco. Il giocatore non si trasferirà quindi alla Juve: i dettagli

Wilfried Singo ha scelto il Monaco. Il giocatore del Torino, entrato nel mirino di mercato Juve, ha sottoscritto un contratto quinquennale col club del Principato.

Per un’operazione totale di 10 milioni, il Torino saluta così il suo giocatore:

IL COMUNICATO– Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo. Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera

The post Singo Juve, è UFFICIALE: il terzino ivoriano lascia il Torino e va a Monaco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG