Momo Sissoko, ex centrocampista della Juve, crede nella possibile vittoria dello Scudetto. Ma ai bianconeri servono tre colpi

A Cusano TV, nella trasmissione Cose di Calcio, Momo Sissoko ha così parlato della situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «Sono contento perché la Juve non è la squadra più forte che c’è, ora ma secondo me alla fine vincerà perché hanno la capacità di fare le cose bene. Con tre acquisti importanti per il mercato di gennaio sarà una squadra che può contare sulo scudetto».

