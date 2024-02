L’ex centrocampista della Juve Sissoko ha detto la sua sul percorso in campionato e sulla vetta conquistata dall’Inter: le parole

Ai microfoni di TuttoJuve, Sissoko prova a spiegare il momento difficile attualmente vissuto dalla Juve di Max Allegri, che per lui è iniziato dalla sconfitta a San Siro contro l’Inter.

SISSOKO – «E’ un momento difficile che nel calcio può capitare, forse la sconfitta contro l’Inter è il vero inizio di tutto. Contro il Frosinone sarà un’occasione importante per ripartire, per ora la squadra dovrà difendere il secondo posto dall’assalto del Milan. Sarebbe molto importante tornare in Champions League, i giocatori faranno di tutto per centrare questo obiettivo. Bisogna guardare in faccia la realtà: l’Inter è una squadra forte e sta meritando la prima posizione. Poi non è mai finita, finché la matematica non ti condannerà alla sconfitta. Io credo ancora nello scudetto, anche se siamo ad un po’ di punti dall’Inter. Vediamo quel che succederà»

L’articolo Sissoko spalleggia la Juve: «Dalla sconfitta con l’Inter è iniziato il declino, ma lo Scudetto è ancora possibile» proviene da Inter News 24.

