L’avventura calciastica di Joaquin Correa, in prestito dall’Inter al Marsiglia, sta andando decisamente male, ma c’è una nota positiva

Il Marsiglia si assicura gli ottavi di finale di Europa League con una vittoria per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk, consolidando il risultato del pareggio 2-2 nella gara d’andata: questo successo offre un barlume di speranza all’Inter per la possibile cessione di Joaquin Correa.

Sudakov apre le marcature al minuto 12, ma lo Shakhtar pareggia grazie a Pierre Emerick Aubameyang al 23′. Nel secondo tempo, Ismaila Sarr porta avanti il Marsiglia al 74′, chiudendo definitivamente il match con un gol di Geoffrey Kondogbia, ex giocatore dell’Inter. Correa, ancora una volta, resta in panchina senza essere impiegato, confermando la sua deludente esperienza in Francia fino a questo momento.

