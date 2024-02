La Lazio di Maurizio Sarri batte il Torino nel recupero della 21^ giornata di Serie A: ecco com’è andata la partita

La Lazio si impone sul Torino, con un risultato finale di 2-0, durante il recupero della giornata numero 21 della Serie A allo Stadio Olimpico.

Dopo un primo tempo in cui il Torino sembra dominare, la Lazio reagisce nella ripresa. Ivan Provedel si salva grazie al palo su un potente tiro di Antonio Sanabria. Luis Alberto si dimostra in gran forma, fornendo due assist decisivi: il primo per Mateo Guendouzi al 51′, e il secondo per Danilo Cataldi, che sigilla la vittoria. Nonostante l’espulsione di Mario Gila al 79′, il risultato rimane invariato. La Lazio ritrova il quarto posto in classifica, distanziando il Torino di 5 punti, che subisce la sua prima sconfitta nel 2024.

L’articolo Serie A, la Lazio supera il Torino: quel giocatore sforna 2 assist! proviene da Inter News 24.

