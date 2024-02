Ecco la classifica aggiornata di Serie A, dopo il recupero della giornata 21 tra Torino e Lazio: il nuovo volto del campionato

Ecco come appare ora la classifica di Serie A, a margine della vittoria della Lazio per 2-0 in casa del Torino.

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)

L’articolo Classifica Serie A, come cambia dopo Torino Lazio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG