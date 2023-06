Il Siviglia ha comunicato ufficialmente il nuovo direttore sportivo per sostituire Monchi, passato all’Aston Villa

Di seguito il comunicato ufficiale del Siviglia.

COMUNICATO – Il Sevilla FC ha firmato un accordo con Víctor Orta affinché diventi responsabile della gestione sportiva del Siviglia per le prossime tre stagioni. Orta, arrivato a Siviglia nel primo pomeriggio, ha firmato il suo nuovo contratto al Ramón Sánchez-Pizjuán. A partire dalle 18:30, sarà presentato ai media nella sala stampa dello stadio Nervionense.

Víctor Orta (Madrid, 1978), è appassionato di calcio fin da bambino. Sebbene abbia iniziato gli studi in Chimica, la sua conoscenza del calcio internazionale gli ha permesso di lavorare prima come giornalista sportivo, e successivamente in un’agenzia di rappresentanza di calciatori. Nel 2005, l’offerta dell’allora presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, diede una svolta alla sua carriera e accettò di assumere la carica di direttore sportivo della squadra del Valladolid. Un anno dopo, sotto la guida di Monchi, approda al Sevilla FC come segretario tecnico, poco prima che, partendo da Eindhoven, cominciassero ad arrivare i titoli nelle vetrine del Nervión. In quella prima tappa negli uffici di Ramón Sánchez-Pizjuán, in cui ha avuto molto peso anche nella formazione della rosa del Siviglia Atlético che ha ottenuto la promozione in Seconda Divisione, Orta ha vinto due Coppe UEFA, una Supercoppa Europea, due Copas del Rey e Supercoppa spagnola con la prima squadra.

