Ecco le ultime notizie sulle condizioni di Skriniar e Calhanoglu: saranno a disposizione dell’Inter per la gara col Benfica

Sky Sport offre gli ultimi aggiornamenti riguardo le condizioni di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Saranno a disposizione dell’Inter nella gara di Champions col Benfica?

La risposta è no, almeno per la gara d’andata: la speranza di Inzaghi è riaverli per quella di ritorno, fissata per il 19 aprile.

Riguardo l’attacco, al momento è favorito il tandem Lautaro-Dzeko, con Lukaku che insegue.

L'articolo proviene da Inter News 24.

