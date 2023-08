Sky – Inter-Arnautovic, la richiesta del Bologna: i dettagli sulla possibile trattativa per l’attaccante austriaca

Come riportato da Sky Sport, il Bologna avrebbe fatto la sua richiesta all’Inter per quanto riguarda il prezzo di Marko Arnautovic, obiettivo per l’attacco.

Il club felsineo spara alto: secondo l’emittente la richiesta sarebbe di 20 milioni di euro.

