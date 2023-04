Ai microfoni di Sky Sport, Onana parla prima del fischio d’inizio della partita di Champions tra Benfica e Inter

Con queste parole Andrè Onana si rivolge ai microfoni di Sky Sport, poco prima della sfida di Champions tra Benfica e Inter:

ONANA- «Se devo parlare prima della partita e poi vincere, per me va benissimo (ride, ndr). Dovremo essere coraggiosi, avere personalità, perché giochiamo contro un’ottima squadra. Sarà difficile, dovremo difenderci bene, ma io ho fiducia: è una gara decisiva, ma ci sarà anche il ritorno a San Siro, che sarà importante per noi».

PRESSIONE– «Sì, siamo venuti qui preparati: non posso dire nulla, ma lo vedrete in campo. Ci aspettiamo una grande squadra, ma noi siamo l’Inter e siamo pronti per questo appuntamento»

