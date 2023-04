Massima solidarietà a Theo Hernandez, per le offese e gli insulti subiti da alcuni animali incivili sui social. Ma non si può negare la disparità di trattamento nell'analisi tra questo e altri casi simili in cui internet diventa una fogna.Meglio di così non si poteva descrivere. https://t.co/kul9jIVDte

— enrico varriale (@realvarriale) April 17, 2023