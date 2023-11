Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: le dichiarazioni

Sommer ha analizzato così il pareggio tra Juventus e Inter:

«È stata una partita molto tattica. Nel primo tempo abbiamo concesso il primo gol contro una Juventus che è brava a difendere, non concede molte occasioni agli avversari. È stato importante rimontare nel primo tempo, nel secondo tempo invece tanto possesso poche occasioni. È comunque un buon punto per noi. Favorita Io devo dire al momento non conta. Non importa. Alla fine saarà la squadra che continuerà ad andare in questo modo che avrà la meglio. Andiamo passo dopo passo e migliorare».

L’articolo Sommer a Sky: «Rimonta importante. Facciamo un passo alla volta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG