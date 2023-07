Yann Sommer, che ieri ha disputato 45′ nell’amichevole tra Bayern e Manchester City, freme al pensiero dell’Inter: le ultime

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Yann Sommer comincia a scalpitare al pensiero di vestire nerazzurro.

Al momento la trattativa tra Inter e Bayern Monaco è bloccata dalla ricerca di un sostituto a Neuer, ma c’è fiducia di farla ripartire in tempi brevi:

SOMMER E INTER– Contatti sull’asse Milano-Monaco anche ieri sono stati frequenti e, grazie ai buoni rapporti con Rummenigge, in viale della Liberazione sono convinti che tutti i pezzi del puzzle andranno a posto a breve. Prima però serve che Tuchel abbia il sostituto richiesto. Il nome di Raya e quelli di portieri con un fisico più prestante (Bono, Sanchez e Grabara) sono tutti spendibili. Per il Bayern è circolata anche l’ipotesi De Gea che però non ha trovato conferme complici richieste troppo alte d’ingaggio e scarsa propensione a trasformarsi in un numero 12.

