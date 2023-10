Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dei nerazzurri e sul pareggio contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni della SRF, Yann Sommer analizza il momento dell’Inter dopo il pari contro il Bologna.

LE PAROLE – «Purtroppo abbiamo perso il primato in Serie A con l’ultima partita in casa, nonostante tutto, abbiamo fatto delle buone prestazioni come nella seconda partita in Champions. Mi trovo in una squadra con grandi qualità e che ha voglia di raggiungere insieme delle grandi traguardi. C’è un bell’ambiente, piano piano mi sto adattando all’interno del gruppo e anche a livello privato».

