Soulé Juve: i bianconeri avrebbero preferito questa cosa. Retroscena legato al futuro dell’attaccante argentino

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com, la Salernitana ha registrato un’apertura da parte della Juve per quanto riguarda il prestito di Matias Soulé, con i bianconeri e i campani che proseguono nei colloqui per chiudere l’operazione che coinvolge anche Facundo Gonzalez.

La Juventus avrebbe preferito cedere l’argentino a titolo definitivo, in modo da fare cassa per finanziare il mercato in entrata.

