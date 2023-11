Soulé Juve, il retroscena sul suo arrivo raccontato da Tognozzi a Tuttosport: «Lo volevano 10-12 grandi club, ma…»

Tognozzi a Tuttosport ha raccontato un retroscena sull’arrivo di Soulé alla Juve.

SOULE’ – «Ho visto Matias dal vivo, per la prima volta, in un Velez-Boca del campionato argentino Under 12, lui aveva 11 anni perché giocava già sotto età. Ovviamente allora non poteva firmare per noi, solo che qualche tempo dopo si era messo in mostra con l’Argentina nel corso di un torneo in Algarve cui presenziavano gli osservatori di tutto il mondo: il vantaggio di conoscerlo da tempo sarebbe potuto andare in fumo, invece proprio grazie al rapporto costruito in quegli anni al momento del grande salto in Europa ha voluto soltanto la Juventus, nonostante fossero pronti a far carte false per lui almeno 10-12 grandi club».

