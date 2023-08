Soulé pronto a salutare la Juve. Può rimanere in Serie A: Salernitana, Verona e Frosinone sul classe 2003

Come riportato dal Corriere dello Sport, Matias Soulé potrebbe lasciare la Juventus in questo ultimo mese di calciomercato. L’argentino classe 2003 piace a molti club di Serie A: Salernitana, Verona e la neopromossa Frosinone potrebbero essere le mete per l’esterno bianconero.

Le ultime settimane di calciomercato saranno decisive per il futuro di Soulé che sembra essere sempre più lontano dalla Juve.

