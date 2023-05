Soulé pensa solo all’Argentina: lo juventino sogna in grande per il Mondiale. Il messaggio del talento bianconero – FOTO

Soulé da ormai qualche giorno ha lasciato Torino e la Juve per lavorare con l’Argentina per il Mondiale Sub 20 che si disputa proprio nel paese del talento bianconero.

Dopo aver pubblicato un messaggio vicinanza ai compagni squadra all’indomani della delusione Siviglia, il giovane juventino via Instagram ne ha pubblicato un altro dedicato alla sua nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATIAS SOULÉ MALVANO (@matiassoule11)

SOULE’ – «Tutto per la stessa illusione».

