Dani Alves ha parlato in tribunale per testimoniare davanti al giudice: il brasiliano è in custodia dal 20 gennaio con l’accusa di violenze sessuali

Dani Alves è comparso in tribunale per testimoniare davanti al giudice sul suo caso. La corte spagnola ha per ora respinto la sua richiesta di libertà provvisoria, perché teme una sua fuga, come nel caso simile di Robinho.

Il terzino è si trova attualmente in carcere con l’accusa di violenza sessuale.

