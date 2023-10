Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Inghilterra

Luciano Spalletti ha così parlato a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia.

SCONFITTA PESANTE – «E’ stata una partita con intenzioni giuste, ma troppo spesso si è condizionati da quello che è il risultato. Le ripartenze ci trovano in difficoltà, deve essere normale subirne se si vuole fare un calcio europeo e fisico a livello di quelli che sono ora club e nazioni che dicono e insegnano come stare in campo».

RISPOSTE – «Sono state corrette sulla ricerca, ma è chiaro che nel confronto a viso aperto così qualche correzione la dobbiamo trovare. Spesso abbiamo subito la loro forza fisica, in altri quella che è l’anticipazione delle idee e del calcio che bisogna andare a giocare. Questo fatto di vedere al contrario cosa succede, oltre il primo passaggio, di riuscire ad aspettarsi l’aggressione. Siamo rimasti troppe volte sorpresi».

COSA SI PORTA DI BUONO – «Abbiamo fatto una buona partita in generale, buonissime cose. Abbiamo concesso cose che ad una Nazionale come la loro se gliele metti a disposizione prendono vantaggi».

