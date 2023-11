Spalletti ai microfoni di Rai Uno ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Macedonia del Nord per 5-2 in cui è stato decisivo lo juventino Chiesa con una doppietta.

LE PAROLE – «L’Italia ha fatto bene la partita per i 90 minuti. Purtroppo succede che quando ti sembra che il risultato sia ormai acquisito di lottare meno su una palla, ma sapevamo che sui piazzati eravamo bassi nei loro confronti. Dopo aver preso il gol su angolo la squadra si è alzata. Ci stava loro creassero altre situazioni del genere, poi c’è stata la casualità del secondo gol. Va messa in risalto la reazione dopo il 3-2. Tanti gol? E’ una qualità che abbiamo quella di arrivare davanti alla porta, andrebbero contate anche le occasioni avute. E’ un passo in avanti notevole. Jorginho? E’ stato bravissimo il portiere, lui non l’ha angolato molto. Jorginho resta un rigorista speciale».

