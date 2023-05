Spalletti Juve: De Laurentiis può “impedirgli” di allenare il prossimo anno se si dimetterà dal Napoli. I dettagli

De Laurentiis potrebbe “impedire” a Spalletti di allenare il prossimo anno se si dimetterà dal Napoli. E’ quanto ha spiegato il giornalista Francesco Modugno a Sky Sport 24.

Il presidente ha fatto valere l’opzione rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024) nei modi e tempi giusti per un anno. Non ci sono penali se Spalletti si dimette, ma sarebbe vietata la possibilità di allenare il prossimo anno, salvo concessioni o deroghe di De Laurentiis. L’allenatore del Napoli nelle scorse ore è stato accostato anche alla Juve.

