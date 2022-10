Spalletti: «La squadra non dimentica mai il motivo per cui veste la maglia del Napoli». Le parole del tecnico della formazione partenopea

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la cattiveria del Napoli in questa stagione e la voglia di vincere lo scudetto. Ecco le parole del tecnico della formazione partenopea:

«Ho la sensazione di squadra che non dimentica mai il motivo per cui veste la maglia del Napoli. L’intenzione deve essere sempre la stessa, si continua fino all’infinito anche quando non va bene, anche dopo che l’arbitro ha fischiato»

