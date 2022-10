Il Napoli è la formazione con più rigori ottenuti nei 5 migliori campionati europei: ecco i dettagli

Con il rigore contro la Cremonese, il Napoli ha ricevuto sei rigori a favore tra campionato e Champions League.

Come riportato da Opta, nessun’altra formazione dei campionati big five ne ha ricevuti tanti in questa prima parte di stagione.

6 – Il Napoli ha ricevuto 6 rigori fin qui tra campionato e Champions League, piú di qualsiasi altra formazione dei maggiori cinque campionati europei 22/23 considerando tutte le competizioni. Area.#CremoneseNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 9, 2022

