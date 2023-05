Le parole di Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, sul momento difficile della squadra ligure, in lotta per la salvezza

Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato al Secolo XIX sul momento della squadra, che si ritrova al momento a lottare per la permanenza in Serie A. Di seguito le sue parole.

SALVEZZA – «Con un pizzico di cattiveria e voglia di fare gol avremmo potuto avere un’altra classifica. Non abbiamo giocato bene ma nemmeno male, avremmo potuto avere più punti. Ciò che abbiamo fatto in campo non è bastato».

UMORE – «Il morale è stabile, anche se la situazione non è bellissima, crediamo nella salvezza. Chi non ci crede o non darà tutto, non giocherà. Abbiamo responsabilità verso noi stessi, la società e i tifosi».

