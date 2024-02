Ludovico Spinosi, agente FIFA ed intermediario, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic alla Juve. Ecco le sue parole

L’agente Fifa ed intermediario, Ludovico Spinosi, a TvPlay, si è soffermato sul futuro di Dusan Vlahovic e si è augurato che il serbo possa restare alla Juve.

PAROLE – «Se Vlahovic resta alla Juve? (Spinosi ha curato da intermediario il trasferimento del serbo dalla Fiorentina alla Juventus, ndr). Spero di si, calciatore fortissimo e lo dico da sempre. Spero per lui che possa stare al meglio fisicamente per avere continuità. Negli ultimi mesi ha dimostrato che quando sta al meglio è un calciatore capace di far gol anche con regolarità».

