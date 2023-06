Spormediaset – Inter-Azpilicueta ci siamo: Il Chelsea pronto a liberarlo un anno in anticipo rispetto alla fine del contratto

Come riportato da Sportmediaset, sembra ormai tutto fatto per quanto riguarda il trasferimento di Azpilicueta all‘Inter.

L’emittente ci conferma come i due club siano al lavoro per perfezionare l’accordo sulle cifre dell’ingaggio, con lo spagnolo che sarebbe liberato un anno in anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

