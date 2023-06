Sportmediaset – Brozovic-Al Nassr, in giornata nuovi contatti con il club arabo

Continua a spingere l’Al Nassr, che vuole assolutamente chiudere con l‘Inter per il trasferimento di Marcelo Brozovic.

Come riportato da Sportmediaset, dopo la frenata della giornata di ieri, nel pomeriggio sono attesi nuovi contatti tra i due club per parlare del centrocampista. Il club arabo vuole anticipare la concorrenza del Barcellona, che non può offrire lo stesso ingaggio.

L'articolo Sportmediaset – Brozovic-Al Nassr, in giornata nuovi contatti proviene da Inter News 24.

