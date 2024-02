La speciale classifica delle squadre più forti di sempre secondo FourFourTwo: Juve presente due volte in classifica

La rivista inglese FourFourTwo ha pubblicato quella che sarebbe la classifica delle 50 squadre più forti di ogni epoca, comprendente anche due Juventus ben distinte.

La prima è quella che va dal 1994 al 1998, con Marcello Lippi in panchina e capace di raggiungere tre finale di fila in Champions (25esimo posto). Poi c’è quella targata Trapattoni, che va dal 1980 al 1985, anni in cui i bianconeri dominarono il mondo, che si posiziona 18esima.

50. Leicester 2015/16

49. Saint-Etienne 1973-77

48. Chelsea 2004-06

47. Wolverhampton Wanderers 1953-60

46. Amburgo 1977-83

45. Marsiglia 1988-93

44. Arsenal 2003/04

43. Tottenham 1960-62

42. Steaua Bucharest 1984-89

41. Leeds 1968-75

40. Arsenal 1930-35

39. Ajax 1992-96

38. Brazil 1982

37. Manchester United 1965-68

36. Feyenoord 1968-71

35. Francia 1982–86

34. PSV 1985-89

33. River Plate 1941-47

32. Real Madrid 1984-90

31. Austria 1930-36

30. Flamengo 1980-83

29. Nottingham Forest 1977-80

28. Budapest Honved 1950-55

27. Francia 1996-2000

26. Borussia Monchengladbach 1970-79

25. Juventus 1994-98

24. Preston North End 1888-89

23. Boca Juniors 1998-2003

22. Estudiantes 1967-71

21. Barcellona 1988-94

20. Dinamo Kiev 1985-87

19. Olanda 1974-78

18. Juventus 1980-86

17. Independiente 1971-75

16. Germania Ovest 1970-76

15. Manchester United 1995-2001

14. Celtic 1965-74

13. Torino 1945-49

12. Bayern Monaco 1967-76

11. Benfica 1959-68

10. Ungheria 1950-56

9. Santos 1955-68

8. Inter 1962-67

7. Spagna 2007-12

6. Liverpool 1975-84

5. Barcellona 2008-11

4. Real Madrid 1955-60

3. Milan 1987-91

2. Brasile 1970

1. Ajax 1965-73

