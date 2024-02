Luca Marelli ha parlato a Dazn dei casi da moviola di Monza Milan. Ecco cosa ha detto sulla squalifica di Jovic

Luca Marelli ha parlato a Dazn dei casi da moviola di Monza Milan. Ecco cosa ha detto sulla squalifica di Jovic dopo la manata a Izzo.

ESPULSIONE JOVIC – «Colombo è stato probabilmente aiutato dal quarto ufficiale, Jovic è stato ammonito per poi essere espulso per condotta violenta, rischia almeno due giornate di squalifica. L’on field review si risolve velocemente se lo aspettava anche lui, sapeva di aver commesso un gesto che col calcio non centrava assolutamente nulla».

RIGORE MONZA – «Colombo ha interrotto il gioco sul contatto tra Di Gregorio e Carboni fischiando fallo di Theo Hernandez, che secondo me non c’è, ma essendo valutazione di campo il Var non può intervenire. Da quell’azione nasce il rigore e il gol del Monza, ma il pallone non andava restituito al Milan. Sul rigore non ci soffermiamo nemmeno, è il classico sgambetto, nemmeno lo stesso Thiaw protesta».

