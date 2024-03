I nerazzurri potrebbero essere costretti ad un acquisto top in difesa nel caso venisse confermato l’insulto razzista da parte di Acerbi.

L’Inter è in attesa di capire le conseguenze del diverbio avvenuto durante Inter-Napoli tra Acerbi e Juan Jesus: fare previsioni al momento è impossibile, il verdetto dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. La cosa potrebbe riguardare anche il calciomercato visto che se fosse confermata la matrice razzista dell’insulto si pensa che i nerazzurri possano anche dire addio anticipatamente all’ex Lazio.

Possibili obiettivi

La Gazzetta dello Sport sostiene che Piero Ausilio abbia un debole per Kim Min-jae, l’ex Napoli che al Bayern Monaco sta trovando poco spazio ultimamente; il direttore sportivo lo seguiva dai tempi del Fenerbahce. I nerazzurri non hanno molto budget a disposizione e soprattutto i bavaresi vorranno difendere il grosso investimento fatto la scorsa estate. La possibilità quindi potrebbe essere quella di un prestito, considerati anche i buoni rapporti tra le parti, si vedano gli affari Sommer e Pavard.

Piero Ausilio

Le alternative

In secondo piano ci sono i nomi di Chris Smalling della Roma e Konstantinos Mavropanos del West Ham. Il primo ha rinnovato da poco con i giallorossi ma ha vissuto una stagione da dimenticare a causa di grossi problemi fisici mentre il secondo non gioca continuità in Premier League. Chiaramente l’Inter si augura di non dover sostituire ora Acerbi anche se considerata l’età non più giovanissima dell’italiano il discorso non è troppo rimandabile.

