Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di campionato: i verdetti

Il Giudice Sportivo ha emanato i verdetti sui calciatori squalificati dopo la sesta giornata di Serie A. Unico fermato il leccese Kaba dopo l’espulsione rimediata nel match contro la Juve.

Ammende per Napoli (10.000 euro per uso di luce-laser in direzione del portiere avversario) ed Empoli (5.000 euro per il comportamento posto in essere dal suo presidente).

