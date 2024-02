Stadium quasi sold out per Juve Frosinone: «L’ambiente bianconero ha una speranza». Il retroscena verso il match

Lo Stadium va verso il tutto esaurito per Juve Frosinone. Ad annunciare il probabile sold out è stato Paolo Aghemo a Sky Sport.

Come sottolineato dal giornalista, ci sarà tanta gente ad accompagnare Juve in quella che l’ambiente bianconero spera sia la partita della sterzata dopo i soli 2 punti conquistate nelle ultime 4 giornate di campionato. Lo Stadium sarà l’uomo in più?

