Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato anche dei giovani in Italia: le dichiarazioni dell’allenatore serbo

Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei giovani in Italia, indirettamente elogiando il progetto della Juventus Next Gen.

UTILIZZO DEI GIOVANI IN ITALIA – «Ho visto i progressi ma dobbiamo essere anche realisti. Se tu vuoi vincere e combattere su tre fronti far crescere un giovane, se non è un fuoriclasse, è difficile perché gli devi dare tempo di sbagliare. Non so se le grandi squadra si possono permettere questi sbagli. Io ho utilizzato i giovani ma c’è troppo gap tra Primavera e prima squadra, devi avere pazienza, un progetto importante perché ci sono i ragazzi in Italia che valgono e faranno la loro strada».

L’INTERVISTA COMPLETA DI DEJAN STANKOVIC

The post Stankovic lo afferma sui giovani: «Dobbiamo essere realisti in Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG